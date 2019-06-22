المرزوقي: مرسي قتل ببطء.. والسيسي سيدفع يوما "ثمن ما يحدث بمصر

قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الأناضول التركية، إن مرسي "لم يتوف جراء أسباب طبيعية، وإنما قتل ببطء، عبر منع الدواء والزيارات، وإن وفاته ستؤجج مشاعر الإحباط والغضب" ، مؤكدا إن نظام السيسي سيدفع يوما "ثمن ما يحدث بمصر"، مؤكدا أنه "في الديكتاتوريات كل شيء على ما يرام حتى آخر 15 دقيقة، وموجات الربيع العربي ستتواصل، ومن الوارد جدا أن تحدث بمصر موجة جديدة، لأن الضغط على الشعب المصري زاد وسينفجر البركان يوما ما".

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وأضاف إنه يجب محاسبة المسؤولين عن وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي أمام القانون وعلى جريمة التعذيب التي عاناها داخل المعتقل.



ولفت المرزوقي إلى أن "إسرائيل وبعض القوى الغربية لا تريد تطور البلدان العربية، ومرسي كان شخصا منفتحا جدًا فكريًا وطريقة وفاته هزتني وآلمتني كثيرا".

وقال إن محاولات إظهار مرسي "كشخص يرغب بوضع القوة والسلطة بيده تمامًا كاذبة" .

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وهنئ الأمم المتحدة على تقريرها الجديد عن مقتل خاشقجي الذي قتل بشكل وحشي".