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طهران: تصريحات ترامب بشأن وقف الهجوم علينا كاذبه

منذ يوم
عدد القراءات: 543
طهران: تصريحات ترامب بشأن وقف الهجوم علينا كاذبه

صرح إسماعيلي مسؤول الإعلام الإيراني في تغريدة على تويتر أن ما صرح به الرئيس ترامب بما يخص إلغاء الهجوم المقرر عليها،  لا صحة له. 
وأضاف إسماعيلي " جدلًا لو كان الإجماع في البيت الأبيض على شن هجوم على إيران،  فالطبيعي هو تمام بحث نتائجها مسبقًا،  لذا فلا صحة لادعاء ترامب بإلغاء الهجوم على إيران في اللحظة الأخيرة بسبب معرفته بعدد القتلى،  ويبدو أن تم إبلاغه بمعارضة الحلفاء الإقليميين ووجود توثيق قوي لرحلة الطائرة المسيرة الأمريكية في سماء إيران حسب وكالة فارس الإيرانية.   
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والجمعة، أعلن ترامب أن "واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران الليلة الماضية، لكنه قرر إيقافها قبل موعدها بـ 10 دقائق حفاظا على أرواح المدنيين".

والخميس، قالت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان، إنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "آر كيو-4 غلوبال هوك"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عمان.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وزاد التوتر مؤخرًا بعد إعلان البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وأيضًا طائرات قاذفة للشرق الأوسط وهذا لزعم وجود معلومات استخبارية حول استعدادات محتملة من قبل إيران،  لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

 

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