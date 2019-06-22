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قتلى وجرحى في هجوم قرب مطار العريش

منذ يوم
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قتلى وجرحى في هجوم قرب مطار العريش

لقي 4 عمال مدنيين، مساء اليوم السبت 22 يونيو ، في هجوم شنه مسلحون قرب مطار العريش، بمحافظة شمال سيناء، شمال وسط تعتيم أمني من النظام.

وأدى الهجوم إلى مقتل 4 عمال وإصابة 6 حالتهم مستقرة، وإحراق سيارتين وتم نقل القتلى والمصابين بسيارات الإسعاف. 

من جانبهم، وفي تصريحات صحفية قال شهود من أهالي المنطقة: إن مسلحين مُلثّمين قاموا بإطلاق الرصاص بكثافة على مبنى تحت الإنشاء بالقرب من مطار "العريش"، ظهر اليوم السبت، ما أدَّى إلى مقتل 4 عمال وإصابة 6 آخرين، وقاموا بإشعال وإحراق سيارتين للعمال، قبل تمكّنهم من الفرار إلى داخل صحراء وسط سيناء. 

وأكد مصدر طبي من مستشفى "العريش" العام في تصريحات صحفية وصول جثث 4 عمال ومصابين مدنيين إلى مستشفى العريش، ظهر اليوم، واستهدف الهجوم موقعاً تحت الإنشاء تابعاً لجهات أمنية مصرية قرب كمين "البطل 14"، الذي تم استهدافه أول أيام العيد، وهي منطقة تتم تغطيتها بالمنشآت لمكافحة العمليات الإرهابية. 

وينتمي 3 من القتلى ينتمون إلى عائلة أبناء "الفواخرية" وواحد من أبناء عائلة "الجوراني". 

وتشهد الشوارع تشديدات أمنية موسعة منذ وفاة الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد، الذي وافته المنية الإثنين أثناء جلسة لمحاكمته بالقاهرة ، وذلك أيضا بالتزامن مع استنفار أمني واسع مع انطلاق بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم بمصر بمشاركة 24 منتخبا.

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