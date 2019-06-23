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والدة طالبه:"ألقوا ابنتي في الحوش ورفضوا إسعافها" اثناء الامتحان

منذ يوم
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والدة طالبه:"ألقوا ابنتي في الحوش ورفضوا إسعافها" اثناء الامتحان

قالت والدة "آية رجب عويس" الطالبة بمدرسة الشهيد أسامة أحمد محمد "أم الأبطال سابقاً"، بمنطقة "الهرم" بمحافظة الجيزة، السبت 22 يونيو ،أن رئيس اللجنة رفض طلب الإسعاف لابنتها المريضة ورفض، وذلك أثناء أداء امتحان مادة "الفيزياء" بالثانوية العامة وقاموا بإلقاءها في حوش المدرسة.

وأضافت أن ابنتها أُصيبت قبل امتحان مادة "اللغة العربية" بنزلة معوية وتعاني من القيء الدموي الشديد ولا تزال مريضة حتى الآن. 

وتابعت أن ابنتها تعرَّضت للإعياء مرة أخرى خلال امتحان اليوم.

وانتاب أولياء الأمور المتواجدون بمحيط اللجان حالة من القلق والخوف، فيما دخل بعضهم في حالة بكاء؛ تخوفاً من امتحان الفيزياء، كما عبَّر البعض عن استيائهم من تأخر وصول عربة الإسعاف لنحو نصف ساعة من إصابة الطالبة.

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