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"الوفاق" تشن هجوما من عدة محاور على قوات حفتر جنوبي طرابلس‎

منذ يوم
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"الوفاق" تشن هجوما من عدة محاور على قوات حفتر جنوبي طرابلس‎

أفاد العقيد في المنطقة العسكرية الغربية أحمد الطرابلسي، أن قوات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني،شنت السبت 22 يونيو ،هجوما بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، من عدة محاور على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر داخل مطار طرابلس العالمي جنوبي العاصمة.  وأضاف "إن قوات الوفاق بدأت هجوما من محور الكازيرما على قوات حفتر، ثم تبعها هجوم آخر من عدة محاور داخل المطار".
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ونقلت"عربي21"، عن العقيد أن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الوطني شن سبع غارات جوية على تمركزات قوات حفتر في محور المطار، وفي مثلث القيو وسيدي السايح جنوبي العاصمة ، مشيرا إلي أن طائرة تابعة لعملية الكرامة قصفت عن طريق الخطأ ثلاث عربات عليها أسلحة متوسطة تابعة للكتيبة 73 مشاة التابعة لقوات حفتر.

وأكد الطرابلسي أنه بالتزامن مع الهجوم على قوات حفتر داخل مطار طرابلس العالمي، شنت قوات الوفاق هجوما بمختلف أنواع الأسلحة في محاور اليرموك، وعين زارة، ووادي الربيع، حيث تتحصن قوات اللواء المتقاعد.

وذكر أن الكتيبة 20/20 من قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق، حققت تقدما على قوات حفتر في محور عين زارة.

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