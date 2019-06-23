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رسميًا.. الأردن تُعلن مُشاركتها في "مؤتمر البحرين"

منذ 20 ساعة
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رسميًا.. الأردن تُعلن مُشاركتها في "مؤتمر البحرين"

أعلنت المملكة الهاشمية الأردنية  يوم أمس السبت، مشاركتها رسميًا في مؤتمر البحرين، المقرر عقدها في المنامة أواخر الشهر الجاري.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الأردنية "سفيان القضاة" الذي أشار إلى أن المشاركة ستكون على مستوى أمين عام وزارة المالية "عبد الحكيم الشبلي"، وهي مشاركة تعتبر رمزية وعلى مستوى منخفض.
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كما برر القضاة المشاركة الأردنية بأنها تهدف إلى الاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق المبادئ الثابتة.

كما أكد المسئول الأردني على أن مركزية القضية الفلسطينية، والالتزام بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة.

واختتم المتحدث باسم خارجية الأردن تصريحاته مُشددًا على أن موقف بلاده الراسخ الواضح أن لا طرح اقتصاديا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

يُجدر الإشارة إلى ان مؤتمر البحرين من المنتظر أن يُعقد بالعاصمة البحرانية المنامة يومي 25، 26 يونيو، بحضور تمثيلاً دبلوماسيًا عن مصر والبحرين والسعودية والإمارات وبعض الدول العربية.

 

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