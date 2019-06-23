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السعودية تُقرر تغيير مسار رحلاتها بعيدًا عن خليجي "هرمز وعمان"

منذ 18 ساعة
عدد القراءات: 322
السعودية تُقرر تغيير مسار رحلاتها بعيدًا عن خليجي "هرمز وعمان"

قررت الخطوط الجوية السعودية تغيير مسار رحلاتها بعيدا عن خليج عُمان ومضيق هرمز، بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة تجسس أمريكية حاولت دخول المجال الجوي الإيراني.

جاء ذلك حسب إفادة قناة "العربية"، والتي أشارت إلى أن أمرا طارئا يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق فوق المنطقة حتى إشعار آخر، وذلك بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، الأمر الذي أجج مخاوف من الخطر على سلامة الرحلات التجارية.
 


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يُجدر الإشارة إلى أن الدفاعات الجوية الإيرانية، كانت قد أسقطت الخميس الماضي، طائرة تجسس أمريكية بدون طيار، دخلت مجالها الجوي، ونتيجة لذلك علقت شركات طيران عالمية رحلاتها الجوية فوق الممرين المائيين خليج عمان ومضيق هرمز، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
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