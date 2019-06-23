حميدتي يعترف : نُقاتل مع السعودية والإمارات ونحمي الأوروبيين من الهجرة

أشار نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان،"محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، إلى أن الخرطوم تقاتل مع كل من السعودية والإمارات في اليمن، وتحمي الأوروبيين من الإرهاب والهجرة غير النظامية.

جاء ذلك في خطاب جماهيري بـ"أبرق" شرق الخرطوم يوم أمس السبت قال فيه: نقاتل مع الإمارات والسعودية، وقواتنا من أكبر القوات المشاركة في التحالف العسكري العربي على اليمن.



وتطرق حميدتي للحديث عن الدعم الخليجي، مُشيرًا إلى أن الأموال المدفوعة من الإمارات والسعودية دخلت البنك المركزي، ولم تدخل في جيب حميدتي أو غيره، نافيًا أن الدعم يأتي في إطار "ثورة مضادة" لإفشال الحراك الشعبي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية. لكن المجلس العسكري أكد في أكثر من مرة عزمه تسليم السلطة للمدنيين، حسب زعمه.



وأضاف نائب البرهان: قوات الدعم السريع تحمي الأوربيين من تدفق ملايين المهاجرين غير النظاميين، إضافة إلى محاربة الإرهاب والتطرف، موضحًا أن قواته تحمي أمن أوروبا القومي من المهاجرين الغير نظاميين، لأنها منطقة ممر.

وفي سياق متصل أدعى قائد قوات الدعم السريع، أن المجلس العسكري يسعى إلى الاتفاق مع قوى التغيير تفاديا لانجراف بلادنا، والاستفادة من تجارب دول الجوار، مؤكدًا على أن المجلس لن يقبل بمنح قوى الحرية والتغيير نسبة 67% من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي لفرض رأيهم.

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يُجدر الإشارة إلى أن الأزمة بين المعارضة والعسكر في السودان، وصلت إلى طريق مسدود بعد أن قامت قوات الدعم السريع بفض اعتصام قيادة الجيش بالخرطوم، والذي نتج عنه استشهاد أكثر من 115 شخصًا وأصيب آخرين.