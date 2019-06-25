( محدث ) أهم ما نشر عن مؤتمر البحرين حتى الان

منظمة حقوقية: " ورشةالبحرين" هدفه تصفية الحقوق الفلسطينية
مجلس الأمة الكويتي يدعو الحكومة لمقاطعة ورشةالمنامة
بالصور: احتجاجات في الضفة و غزة على " ورشةالبحرين"
بالصور: وقفة شعبية بالمغرب تندد بصفقةالقرن وترفض ورشةالبحرين
قوى المجتمع المدني في الكويت تبدي موقفها من ورشة البحرين
ا "":شاهد".. احتجاجات بالأردن ضد قتل مرسي وورشةالبحرين
قوى سياسية كويتية تطالب الحكومة بمقاطعة " ورشة البحرين"
لماذا تحضر مصر ورشة البحرين؟
: برهوم: يستهجن موافقة بعض الدول للمشاركة في ورشة البحرين
علماء فلسطين: ورشة البحرين "جريمة" تهدف لتصفية القضية الفلسطينية
للمرة الثالثة.. السيسي يلتقي يرئيس الكونجرس اليهودي العالمي
البيت الأبيض: مصر و الأردن و المغرب أبلغتنا حضورها " مؤتمر البحرين "
مصر ستشارك في ورشة البحرين
ورشة أم «ورطة» البحرين وصفقة القرن
مؤتمر "متحدون ضد صفقة القرن": حان الوقت لإنهاء اتفاقية أوسلو وإفشال ورشة البحرين
مؤتمر " متحدونضدصفقةالقرن ": حان الوقت لإنهاء اتفاقية أوسلو وإفشال ورشة البحرين
الفصائل الفلسطينية: تدعو لإفشال "مؤتمر البحرين"
بعد الإمارات.. السعودية تعلن مشاركتها في مؤتمر البحريني - الأمريكي
وزير فلسطيني: أي فلسطيني سيشارك في مؤتمر البحرين عميل
نشطاء في أميركا يطلقون وسم "يسقط مؤتمر البحرين"
بيان حزب الاستقلال بمناسبة يوم القدس العالمي
امريكا تكشف رسمياً عن أولى مراحل "صفقة القرن"
رجال أعمال فلسطينيون لترامب: "احتفظ بأموالك"
حماس: تهرب الاحتلال من تطبيق التفاهمات "لن يزيدنا إلا إصرارا"
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