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( محدث ) أهم ما نشر عن مؤتمر البحرين حتى الان

يسثط مؤتمر البحرين

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 109
( محدث ) أهم ما نشر عن مؤتمر البحرين حتى الان

معاريف: صفقة سرية تمت لمشاركة الأردن بـ"مؤتمر البحرين"
75 مؤسسة عربية وأوروبية تُعلن رفضها ورشة البحرين
خارجية المغرب: مسئول من وزارة المالية سيحضر مؤتمر البحرين
تزامنًا مع ورشة البحرين.. إضراب شامل بقطاع غزة "صور"
احتجاجًا على "مؤتمر البحرين"... علماء الأمة يدعون للتظاهر الجمعة القادمة

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ا "":شاهد".. احتجاجات بالأردن ضد قتل مرسي  وورشةالبحرين

 قوى سياسية كويتية تطالب الحكومة بمقاطعة " ورشة البحرين"

لماذا تحضر مصر ورشة البحرين؟

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