بالصور: وقفة شعبية بالمغرب تندد بصفقة القرن وترفض ورشة البحرين

خرج عشرات الآلاف من المغاربة اليوم الأحد 22 يونيو ، في مسيرة شعبية تنديدا بصفقة القرن، احتجاجا ورفضا لورشة البحرين ، استجابه لدعوة منظمات حقوقية وحركات إسلامية وأحزاب سياسية.

ودعا المشاركون الأنظمة العربية والإسلامية إلى التعبير عن موقف حاسم ضد "صفقة القرن" الأمريكية ، مؤكدين على التضامن المغربي مع الشعب الفلسطيني وقضيته.



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ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت وسط العاصمة الرباط، شعارات منها: "لا لصفقة القرن"، "صامدون صامدون.. للتطبيع رافضون"، "يا حكام الهزيمة أعطوا للشعب الكلمة"، ولافتات "القدس عاصمة فلسطين.. القدس عاصمة المقاومة"، و"لا للتطبيع بجميع أشكاله"، و"مؤتمر السلام من أجل الازدهار يساوي رشوة مفضوحة

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