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أمر قضائي بعودة الإنترنت في السودان والعسكري يماطل

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 245
أمر قضائي بعودة الإنترنت في السودان والعسكري يماطل

أصدرت محكمة سودانية، اليوم الأحد 23 يونيو ، قراراً بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها بأوامر من المجلس العسكري الانتقالي، تزامناً مع أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم في الثالث من الشهر الجاري.
من جهتها، أكدت الهيئة القومية للاتصالات في السودان، الأحد، أنها تنتظر قراراً من المجلس العسكري؛ لإعادة خدمة الإنترنت في البلاد.
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وقال المحامي "عبد العظيم الحسن": إنه رفع دعوى ضد قطع الإنترنت، واليوم الأحد أمرت محكمة في الخرطوم بإعادته.

وأوضح "الحسن" لـ "فرانس برس": "رفعتُ دعوى قبل عشرة أيام، واليوم أمرت القاضية عواطف عبد اللطيف هيئة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت فوراً".

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