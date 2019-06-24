Responsive image

25º

24
يونيو

الإثنين

26º

24
يونيو

الإثنين

 خبر عاجل
  • رمب: طلب الولايات المتحدة من إيران بسيط وهو لا سلاح نوويا ولا رعاية للإرهاب.
     منذ 3 ساعة
  • ترمب: لا حاجة للولايات المتحدة لأن تكون في منطقة الخليج وقد أصبحنا الآن أكبر منتج للطاقة في العالم.
     منذ 3 ساعة
  • ترمب: لماذا نعمل على حماية مسارات السفن لدول أخرى لسنوات طويلة دون مقابل.
     منذ 3 ساعة
  • ترمب: على الصين و #اليابان والدول الأخرى حماية سفنها في مضيق هرمز
     منذ 3 ساعة
  • وزير الخارجية البريطاني: نعتقد أنه لا واشنطن ولا طهران تريد حربا لكننا نشعر بقلق بالغ من اندلاع حرب بشكل عرضي.
     منذ 9 ساعة
  • مستشار الرئيس الإيراني: دعوات واشنطن للتفاوض دون شروط مسبقة مرفوضة في ظل استمرار العقوبات الأمريكية.
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:08 صباحاً


الشروق

4:50 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:32 مساءاً


المغرب

7:04 مساءاً


العشاء

8:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

السعودية.. قتيل و7 مُصابين في هجوم حوثي على مطار أبها

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 237
السعودية.. قتيل و7 مُصابين في هجوم حوثي على مطار أبها

كشفت قناة "العربية" السعودية مساء الأحد، عن وقوع قتيل بجانب 8 إصابات إثر تنفيذ جماعة أنصار الله الحوثية هجومًا بطائرات مسيرة في مواقف سيارات مطار أبها في السعودية.

من جانبه قال "يحيى سريع" المتحدث باسم القوات الحوثية مساء الأحد: سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية واسعة بطائرات قاصف 2 كى على مطاري جيزان وأبها الإقليميين جنوب السعودية.
اقرأ أيضا: حميدتي: نُقاتل مع السعودية والإمارات ونحمي الأوروبيين من الهجرة

وأضاف سريع: العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات وأهداف عسكرية هامة في مطار جيزان، فيما استهدفت العملية الثانية تجاه مطار ابها مواقع عسكرية وان العمليتان أصابت هدفهما بدقة عالية، مؤكدًا على استمرار العمليات العسكرية وستكون أشد إيلاما للعدو في الأيام القادمة إذا ما استمروا في تصعيدهم.
اقرأ أيضا السعودية والبحرين حضرتا مؤتمرا سريا بواشنطن لدعم ورشة المنامة

واختتم المتحدث باسم القوات الحوثية  تصريحاته قائلاً: العدوان شن على الأراضي اليمنية 30 غارة خلال 48 ساعة الماضية وسقط على إثرها شهداء وجرحى.

يُجدر الإشارة إلى أن الحوثيين كانوا قد استهدفوا خلال يونيو الحالي مطاري ابها وجيزان السعوديين بالصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة بهدف شل حركة المطارين وإجبار السعودية على رفع الحصار عن مطار صنعاء وإيقاف غاراته على الأراضي اليمنية.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers