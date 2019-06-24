السعودية.. قتيل و7 مُصابين في هجوم حوثي على مطار أبها

كشفت قناة "العربية" السعودية مساء الأحد، عن وقوع قتيل بجانب 8 إصابات إثر تنفيذ جماعة أنصار الله الحوثية هجومًا بطائرات مسيرة في مواقف سيارات مطار أبها في السعودية.

من جانبه قال "يحيى سريع" المتحدث باسم القوات الحوثية مساء الأحد: سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية واسعة بطائرات قاصف 2 كى على مطاري جيزان وأبها الإقليميين جنوب السعودية.

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وأضاف سريع: العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات وأهداف عسكرية هامة في مطار جيزان، فيما استهدفت العملية الثانية تجاه مطار ابها مواقع عسكرية وان العمليتان أصابت هدفهما بدقة عالية، مؤكدًا على استمرار العمليات العسكرية وستكون أشد إيلاما للعدو في الأيام القادمة إذا ما استمروا في تصعيدهم.

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واختتم المتحدث باسم القوات الحوثية تصريحاته قائلاً: العدوان شن على الأراضي اليمنية 30 غارة خلال 48 ساعة الماضية وسقط على إثرها شهداء وجرحى.

يُجدر الإشارة إلى أن الحوثيين كانوا قد استهدفوا خلال يونيو الحالي مطاري ابها وجيزان السعوديين بالصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة بهدف شل حركة المطارين وإجبار السعودية على رفع الحصار عن مطار صنعاء وإيقاف غاراته على الأراضي اليمنية.