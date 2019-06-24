الإمارات تُعلن تمثيلها الرسمي بـ"مؤتمر البحرين"

أعلنت دولة الإمارات اليوم الاثنين، مستوى تمثيلها الرسمي في "مؤتمر البحرين" الذي أكدت المُشاركة فيه، رغم معرفتهم المُسبقة أنه جزء من صفقة القرن وجانبها الاقتصادي.

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جاء ذلك حسب ما أعلنته الخارجية الإماراتية، حيث أشارت إلى أن وفدها المشارك في الورشة الاقتصادية، سيرأسه وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، وهو تمثيل أعلى من مثيله من دول عريبة أخرى أعلنت المشاركة.



وكانت دول عربية مثل الأردن والمغرب ومصر، قد أكدوا على مشاركتهم في مؤتمر المنامة بتمثيل منخفض، فيما أعلنتا كل من العراق ولبنان رفضهم المُشاركة بجانب فلسطين.

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يُجدر الإشارة إلى أن مستشار البيت الأبيض "جاريد كوشنر"، من المقرر أن يُعلن الجوانب الاقتصادية من الخطة الأمريكية خلال "مؤتمر المنامة" في البحرين يومي 25 و26 /يونيو الجاري.