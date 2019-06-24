الجزائر تُعلن تخليها نهائيًا عن إجراء طبع العملات

تخلت الحكومة الجزائرية بشكل نهائي عن إجراء طبع النقود، في إطار سعيها التمويل غير التقليدي الذي سعت له حكومة رئيس الوزراء المتهم بالفساد "أحمد أويحي".

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جاء ذلك في تصريحات "حسان رابحي" وزير الإعلام الجزائري والناطق باسم الحكومة، أكد خلالها على أن التمويل غير التقليدي قد ولى عهده، والحكومة اتخذت من التدابير ما يمكن البلاد من تفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني.

وكانت بيانات رسمية، قد كشفت أن البنك المركزي الجزائري طبع نقدًا بالعملة المحلية، ما يعادل 32 مليار دولار، منذ سبتمبر2017 إلى نهاية يونيو2018، لكن الإجراء أثار وقتها غضبًا شعبيًا وانتقادات حادة لدى المعارضة التي اتهمت نظام عبد العزيز بوتفليقة بالسعي لتوطيد أركانه مهما كلفه من ثمن.