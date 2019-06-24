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وزراء المالية العرب: تخصيص 100 مليون دولار شهريا لميزانية السلطة الفلسطينية

منذ 4 ساعة
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وزراء المالية العرب: تخصيص 100 مليون دولار شهريا لميزانية السلطة الفلسطينية

أعلن وزراء المالية العرب يوم أمس الأحد، تخصيص 100 مليون دولار شهريا لميزانية السلطة الفلسطينية، لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزراء العرب عقب اجتماع لهم في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، حيث أكدوا على التزامهم بمقررات الجامعة الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية، سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة أو مباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية.

كما أدان البيان الصادر بعد اجتماع طارئ ما وصفوه بالقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.
 
يأتي ذلك عقب إعلان الاحتلال في 17 فبراير الماضي، خصم نحو 139 مليون دولار بشكل سنوي، من عائدات الضرائب، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءا من هذه الإيرادات، لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء.
 
يُجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتحويل أموال "المقاصة" بشكل شهري، وهي أموال تجبيها وزارة المالية في حكومة الاحتلال على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186- 192 مليون دولار).

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