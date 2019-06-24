فلسطين: تسمم 200 شخص في قرية مردا.. والسبب مجهول

صرحت وزراة الصحة الفلسطينية على لسان مسئوؤليها "اليوم الإثنين الموافق ٢٤ يونيو ، حدوث تسمم في قرية مردا شمال مدينة سلفيت، لأكثر من مائتي شخص ،دون معرفة أسباب التسمم" الجماعي.

كما صرحت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية "بسيطرة الطواقم الطبية على جميع الحالات التسمم بالقرية، وأكدت على سرعة التحقيق بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث، ومعرفة السبب.

وأضافت أنه "تم أخذ عينات من مصادر مياة الشرب في القرية، وأيضًا عينات دم، وبراز من جميع المتضررين من الحادثة، لمعرفة الأسباب، بدون ترك ثغرة"، وعلى هذا ينتظرون ظهور النتائج خلال٢٤ ساعة.

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