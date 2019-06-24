النهضة التونسية تحذر من تسارع خطوات التطبيع العربي مع الاحتلال الصهيوني

حذّرت حركة "النهضة" التونسية من تسارع خطوات التطبيع العربي مع الاحتلال الصهيوني، معتبره أن مؤتمر المنامة الاقتصادي المرتقب عقده يومي 25 و26 (يونيو) الجاري، يأتي في سياق تصفية القضية الفلسطينية.

ونقلت عربي 21 عن كشف المكتب السياسي في حركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي عن وجود شبه إجماع بين النخب السياسية وقوى المجتمع المدني على رفض التطبيع مع الاحتلال ورفض المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي باعتباره خطوة متقدمة في تصفية القضية الفلسطينية.

اقرأ أيضا: فلسطينيون يرفعون صور الرئيس مرسي بوجه قوات الاحتلال





وأكد أن "الدعوة لمقاطعة مؤتمر المنامة لا تعبر عن موقف حزبي خاص بالنهضة، بل هو موقف شعبي ورسمي في آن واحد".