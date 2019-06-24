بعد الجزائر المغاربية: يهتفون "السيسي عدو الله" "فيديو"

شهدت العاصمة المغربية "الرباط" احتجاجات جماهيرية كبيرة وحاشدة، ضد خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة إعلامياً بـ "صفقة القرن"، وورشة "المنامة" المخصصة لدعمها ، وعلى نظير الهتافات الجزائرية "لا إله إلا الله، السيسـي عدو الله"، التي شهدتها الجزائر منذ يومين, هتفت الجماهير المغربية نفس الهتاف, حيث اعتبرت الجماهير المغربية أن قائد الانقلاب المصري "عبد الفتاح السيسـي"، جزءاً رئيسياً من خطة "صفقة القرن".
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وانتشر الفيديو بصورة واسعة على مواقع التواصل في مصر والعالم العربي .
فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهتافات الجماهير المغربية: "السيسي عدو الله"، ضد قائد الانقلاب في مصر "عبد الفتاح السيسي"، وذلك أثناء التظاهرات التي شهدتها العاصمة المغربية "الرباط"، أمس الأحد.
يارب زى مافرحت بهتافات— الصطيم سمير (@EssatimSamir) June 23, 2019
اخواتنا فى المغرب فى بلادى ظلمونى
واخواتنا فى الجزائر
لا اله الا الله محمد رسول الله
والسيسى عدو الله
اسمع هتافات فى شوارع مصر
ياسامع كلامنا يالله
ويسقط يسقط حكم العسكر #اطمن_انت_مش_لوحدك#السيسي_قتل_مرسي#معتز_مطر
#السيسي_عدو_الله— سًـلَيـﮯمِـآن (@sulayman644) June 23, 2019
المغرب
والجزائر
بيهتفوا ويقولوا عدو الله
واحنا مدفنين مسجونين محدش قادر يتكلم خايفين مرعوبين حتى من تويته وجوا الحيط عايشين