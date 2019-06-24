بعد الجزائر المغاربية: يهتفون "السيسي عدو الله" "فيديو"

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منذ يوم

شهدت العاصمة المغربية "الرباط" احتجاجات جماهيرية كبيرة وحاشدة، ضد خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة إعلامياً بـ "صفقة القرن"، وورشة "المنامة" المخصصة لدعمها ، وعلى نظير الهتافات الجزائرية "لا إله إلا الله، السيسـي عدو الله"، التي شهدتها الجزائر منذ يومين, هتفت الجماهير المغربية نفس الهتاف, حيث اعتبرت الجماهير المغربية أن قائد الانقلاب المصري "عبد الفتاح السيسـي"، جزءاً رئيسياً من خطة "صفقة القرن".

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وانتشر الفيديو بصورة واسعة على مواقع التواصل في مصر والعالم العربي .

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهتافات الجماهير المغربية: "السيسي عدو الله"، ضد قائد الانقلاب في مصر "عبد الفتاح السيسي"، وذلك أثناء التظاهرات التي شهدتها العاصمة المغربية "الرباط"، أمس الأحد.

يارب زى مافرحت بهتافات

اخواتنا فى المغرب فى بلادى ظلمونى

واخواتنا فى الجزائر

لا اله الا الله محمد رسول الله

والسيسى عدو الله

اسمع هتافات فى شوارع مصر

ياسامع كلامنا يالله

ويسقط يسقط حكم العسكر #اطمن_انت_مش_لوحدك#السيسي_قتل_مرسي#معتز_مطر — الصطيم سمير (@EssatimSamir) June 23, 2019