Responsive image

30º

26
يونيو

الأربعاء

26º

26
يونيو

الأربعاء

 خبر عاجل
  • رويترز: مجلس النواب الأمريكي يقرر التصويت الشهر المقبل على وقف صفقات أسلحة لـ السعودية كان ترمب أقرها سابقا
     منذ حوالى ساعة
  • العفو الدولية تدين موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت منتقدين وقادة معارضة ونشطاء وصحفيين مصريين تحت ستار مكافحة الإرهاب.
     منذ 3 ساعة
  • الحوثيون بستهدفون مواقع عسكرية ومرابض الطائرات بمطاري ابها وجازان
     منذ 3 ساعة
  • عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية والمتحدث باسم لجنة القوى الوطنية والإسلامية جميل مزهر: شعبنا سيقف بالمرصاد ومفتاح الحل والحسم بيده ونحذر كل من يتعامل مع مخرجات صفقة القرن
     منذ 5 ساعة
  • "يسقط مؤتمر البحرين" .. لافتة على أسوار البلدة القديمة بمدينة القدس
     منذ 5 ساعة
  • المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني: #إيران لا ترى سببا مقنعا للالتزام بالاتفاق النووي من جانب واحد.
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:09 صباحاً


الشروق

4:50 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:33 مساءاً


المغرب

7:04 مساءاً


العشاء

8:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

بعد الجزائر المغاربية: يهتفون "السيسي عدو الله" "فيديو"

منذ يوم
عدد القراءات: 898
بعد الجزائر المغاربية: يهتفون "السيسي عدو الله" "فيديو"

شهدت العاصمة المغربية "الرباط" احتجاجات جماهيرية كبيرة وحاشدة، ضد خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة إعلامياً بـ "صفقة القرن"، وورشة "المنامة" المخصصة لدعمها ، وعلى نظير الهتافات الجزائرية "لا إله إلا الله، السيسـي عدو الله"، التي شهدتها الجزائر منذ يومين, هتفت الجماهير المغربية نفس الهتاف, حيث اعتبرت الجماهير المغربية أن قائد الانقلاب المصري "عبد الفتاح السيسـي"، جزءاً رئيسياً من خطة "صفقة القرن".
 اقرأ أيضاجامعة سعودية تطرد أكاديمياً باكستانياً.. لوصفه "السيسي" بالقاتل

 

وانتشر الفيديو بصورة واسعة على مواقع التواصل في مصر والعالم العربي .

 فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهتافات الجماهير المغربية: "السيسي عدو الله"، ضد قائد الانقلاب في مصر "عبد الفتاح السيسي"، وذلك أثناء التظاهرات التي شهدتها العاصمة المغربية "الرباط"، أمس الأحد.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers