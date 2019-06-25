خارجية المغرب: مسئول من وزارة المالية سيحضر مؤتمر البحرين

أعلنت الخارجية المغربية إرسال مسئول من وزارة المال والاقتصاد لحضور مؤتمر البحرين الاقتصادي، المُقرر عقده اليوم وغدًا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية أمس الاثنين أشارت فيه إلى أن مسئولا من وزارة الاقتصاد والمالية سيمثل البلاد في مؤتمر البحرين بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتسوية في الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وأكد البيان على أن المملكة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين، دون نشر تفاصيل بشأن هوية المسئول المقرر مُشاركته.

يُجدر الإشارة إلى أن الآلاف تظاهروا أول أمس الأحد في شوارع الرباط للتعبير عن رفضهم لخطة التسوية في الشرق الأوسط.