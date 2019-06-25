75 مؤسسة عربية وأوروبية تُعلن رفضها ورشة البحرين

أعربت عشرات المؤسسات الفلسطينية والعربية والأوروبية عن رفضها ورشة البحرين وصفقة القرن، داعية إلى مواجهة كافة المشاريع التي تهدف لإنهاء القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في عريضة وقع عليها نحو 75 مؤسسة أوروبية وعربية، أكدوا فيها على رفضهم كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، مُشيرة إلى أن التطبيع يُمثل غطاء وتكريس للاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني.

كما حيت المؤسسات أبناء العب الفلسطيني لصمودهم في وجه المحتل ونثمن أدوات نضاله وخاصة الوقوف في وجه تهويد القدس والمقدسيين وصبر شعبنا على حصار قطاع غزة ودعم مسيرات العودة المبدعة، كما نحيي أيضا أهلنا في الضفة الغربية وأراضي 48 على تجذرهم في أرضنا.



وفيما يلي نص بيان المؤسسات وأسماء الموقعين:



عريضة المؤسسات الفلسطينية والعربية في أوروبا ضد صفقة القرن

أمام التحديات الجسيمة التي تعصف بقضيتنا الفلسطينية وما يهددها من مخططات تهدف لشطب الحق الفلسطيني تحت عنوان (صفقة القرن) وما بان منها من خطوات ليس اخرها الورشة المزمع عقدها في البحرين فإننا المؤسسات الموقعة ادناه نعلن عبر هذه العريضة عن جملة المواقف التالية:

- نؤكد رفضنا القاطع لكافة المشاريع التي تستهدف أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها صفقة القرن وما يرافقها من خطوات وإجراءات تمهد لها من خلال ورشة البحرين وما سبقها من إجراءات أمريكية وقرارات حول القدس المحتلة واستهداف متواصل بغية انهاء وكالة الأونروا.

- ندعو كافة أطياف الشعب الفلسطيني إلى إنهاء الإنقسام وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات الخطيرة التي تستهدف شعبنا، ونحثهم لاغتنام الفرصة التاريخية في الاجماع الفلسطيني على رفض صفقة القرن.

- نحيي إخوتنا من أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم على قاعدة الشعب الفلسطيني الواحد وخصوصا أهلنا وشعبنا في الداخل لصمودهم في وجه المحتل ونثمن أدوات نضاله وخاصة الوقوف في وجه تهويد القدس والمقدسيين وصبر شعبنا على حصار قطاع غزة ودعم مسيرات العودة المبدعة، كما نحيي أيضا أهلنا في الضفة الغربية وأراضي 48 على تجذرهم في أرضنا.

- ندعو الحكومات الأوروبية إلى مواجهة القرار الأمريكي المتفرد تجاه القضية الفلسطينية والمخالف للقوانين الدولية.

- نرفض جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ونحذر من خطورته على الشعب الفلسطيني، كونه يشكل غطاء وتكريسا للاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني.

- نؤكد أن الشعب الفلسطيني لم يفوض أحدا بالتنازل عن حقوقه، ونثمن المواقف العربية الرسمية والشعبية الرافضة للتطبيع مع الاحتلال وحضور ورشة المنامة.

- نحيي حركات التضامن العالمية ونعلن وقوفنا الى جانبها في مواجهة الإجراءات التي ترمي إلى التضييق عليها.

- ندعو إلى إطلاق سلسلة فعاليات فلسطينية رافضة لصفقة القرن في القارة الأوروبية وندعو الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية وأنصار فلسطين إلى المشاركة الفاعلة فيها.

لا لصفقة القرن لا لورشة المنامة نعم للحق الفلسطيني.



المؤسسات الموقعة ابتداء بالقارية منها ثم المتوزعة على البلدان حسب التسلسل الابجدي:

مؤتمر فلسطينيي أوروبا

الحملة الاوروبية لرفع الحصار عن غزة

اوروبيون لأجل القدس

تجمع الشباب الفلسطيني في اوروبا

تجمع المعلمين الفلسطينيين في اوروبا

رابطة المرأة الفلسطينية في اوروبا

المبادرة الأوروبية للدفاع عن حقوق الاسرى

تجمع رجال الاعمال الفلسطينيين في اوروبا

حركة الشباب الفلسطيني/ اوروبا

التجمع الفلسطيني الاوروبي

المنبر الثقافي العربي الدولي

التجمع الفلسطيني في ألمانيا

هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية والعربية في برلين

اتحاد الجمعيات العربية في المانيا

شباب ألماني لأجل فلسطين

رابطة المرأة الفلسطينية في المانيا

الجالية الأردنية الموحّدة -المانيا

المعهد الثقافي العربي في برلين

الجالية العراقية المانيا ج.م.

جمعية نهر البارد برلين

اتحاد عمال فلسطين -المانيا

الجالية الأردنية برلين براندنبورج

مؤسسة جفرا - برلين

الرابطة الفلسطينية المانيا لحق العودة

لجنة التنسيق الألمانية العربية

اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين - برلين/براندنبورغ

إتحاد الطلاب الفلسطيني برلين براندنبورج

تجمع المعلمين الفلسطينيين في المانيا

التجمع الفلسطيني في ايطاليا

رابطة المراة الفلسطينية في ايطاليا

مؤسسة الحق الفلسطيني / ايرلندا

لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني / اسبانيا

الجالية الفلسطينية في بلجيكا

الملتقى الفلسطيني في بلجيكا

الجمعية الاجتماعية الثقافية لفلسطينيي بولندا

اتحاد المؤسسات الفلسطينية في ارهوس

المنتدى الفلسطيني في الدانمارك

الرابطة الفلسطينية في الدانمارك

جمعية النور للناشئة في الدانمارك

الرابطة الفلسطينية مدينة البورغ الدانمارك

جمعية الثقافة والارشاد للناشئين الدانمارك

تجمع المهندسين الفلسطينيين في الدانمارك

تجمع المعلمين الفلسطينيين في الدانمارك

تجمع الاطباء الفلسطينيين في الدانمارك

جمعية المرأة الناشطة في اوغوس /الدانمارك

الجمعية الثقافية العربية/ اورهوس

مجموعة العمل من اجل فلسطين في جنوب السويد

مركز العدالة الفلسطيني في السويد

المركز الفلسطيني في السويد

رابطة المرأة الفلسطينية في السويد

التجمع الاسلامي في ترينيمو السويد

مركز اجيال للتوثيق والدراسات

جمعية الابداع الفلسطيني 65

جمعية مفتاح الحرية للشباب الفلسطيني / مالمو

جمعية المرأة الفلسطينية / مالمو

المنتدى الفرنسي الفلسطيني

المجلس التنسيقي لدعم فلسطين في النمسا

اتحاد النمساويين العرب

دار الجنوب النمساوية

رابطة المرأة الفلسطينية في النمسا

شباب نمساوي لأجل فلسطين

الجالية الفلسطينية الموحدة في النمسا

التحالف ضد الامبريالية

الجالية الفلسطينية في هولندا

البيت الفلسطيني في هولندا

تجمع الشباب الفلسطيني في هولندا

مركز القدس الثقافي في هولندا

تجمع العمال الفلسطينيين في هولندا

الحزب الاشتراكي انتارسيا / اليونان

الجمعية اليونانية لمساعدة ورعاية الطفل

المركز العربي اليوناني للثقافة والحضارة

اتحاد العمال الفلسطينيين في اليونان

الجالية الفلسطينية في اليونان

منتدى التنمية في اليونان

حزب ال KKE في اليونان

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