معاريف: صفقة سرية تمت لمشاركة الأردن بـ"مؤتمر البحرين"

أشارت صحيفة معاريف الصهيونية إلى أن "صفقة سرية" تقف خلف مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية في "مؤتمر البحرين".

جاء ذلك في مقال كتبته "سمدار بيري" الكاتبة الصهيونية والخبيرة بالشئون الصهيونية بصحيفة "معاريف"، حيث أكدت على أن الكيان الصهيوني يحتاج الأردن والعكس، مُطالبة بضرورة العمل في صمت.



وأَضافت: ينبغي على إسرائيل أن توسع الدائرة العسكرية والأمنية، فمن المجدي جدا أن تعرض مزيدا من المساعدة الاقتصادية، والعمل على نقل مزيدا من المنتجات الإسرائيلية لدول الخليج عبر الأردن، لأنه من المهم أن تقف المملكة مستقرة على قدميها، وأن يعرف الملك بأن لديه خط مفتوح إلى تل أبيب، وهذا الخط لم يعد يوجد لديه في أي مكان آخر.



وحسب بيري فإن الفهم السائد في قصر الملك عبد الله الثاني، أنه من المحظور إضاعة الفرص، معتبرة أن مجرد حضور للمؤتمر، هو أمر مشوق، لأنه وفق تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي المقرب من الملك، فإن الأردن بشكل عام لم يكن يرغب في الوصول، وسيواصل التردد مع من يلتقي ومن يقاطع.

وأكدت الكاتبة على أنه وبالرغم من أن القصر الملكي في عمان أصدر في نهاية الأسبوع إذنا سريا للجماهير للتظاهر ضد المؤتمر، ورفع الناس يافطات ضد الإدارة الأمريكية، وتهجموا على الرئيس دونالد ترامب، وشتموا إسرائيل، فإن صفقة سرية تنعقد فقبل بضعت أيام أجرى مبعوث ترامب إلى المنطقة جيسون غرينبلت ومستشاره الكبير وصهره جارد كوشنير زيارة عاجلة إلى الملك الأردني، وقد وعد بأن يتلقى نصيبا هاما من الخمسين مليار دولار التي تعهدت بها إدارة ترامب بتحويلها إلى الفلسطينيين.

وتابعت: يفترض أن تصل 10 مليار دولار على الأقل وفقا للحساب الأمريكي، إلى الأردن، لبنان ومصر"، منوهة أنه "عندما لا يتمكن الملك من التخلي عن الأموال، فإنه يبعث بموظف كبير إلى البحرين"، وقالت: "هذه هي كل القصة".

ونوهت أن "المال الذي سيستخدم لتمويل دور الأردن في الخطة لإقامة مدينة "نيوم" - الكازينو الصحراوي - لولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

ورأت الكاتبة الإسرائيلي، أنه من الطبيعي أن نسأل: هل الوفد الأردني يلتزم أن يلتقي في المنامة، رجال الأعمال الإسرائيليين؟، فالعقل يقول: لا، وذلك حينما يتلقى شبلي تعليمات قاطعة بأن يحافظ على مسافة".

وفيما سبق، "يوجد هنا درس هام لإسرائيل؛ فليس متأخرا بعد إعادة توثيق العلاقات مع الأردن، فنحن نحتاجهم بسبب الحدود الطويلة المشتركة ومن أجل التعاون، والاستخبارات الأردنية مهنية للغاية، وهم يحتاجون إسرائيل لجملة من الأسباب"، بحسب بيري التي نوهت أن "الأهم، هو القيام بذلك بصمت".

وذكرت أنه "ينبغي على إسرائيل أن توسع الدائرة العسكرية والأمنية، فمن المجدي جدا أن تعرض مزيدا من المساعدة الاقتصادية، والعمل على نقل مزيدا من المنتجات الإسرائيلية لدول الخليج عبر الأردن، لماذا؟؛ لأنه من المهم أن تقف المملكة مستقرة على قدميها، وأن يعرف الملك بأن لديه خط مفتوح إلى تل أبيب، وهذا الخط لم يعد يوجد لديه في أي مكان آخر".



نقلاً عن: عربي 21

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