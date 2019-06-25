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بحضور وفود عربية وصهيوينة.. انطلاق أعمال "مؤتمر البحرين" اليوم

منذ 42 دقيقة
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بحضور وفود عربية وصهيوينة.. انطلاق أعمال "مؤتمر البحرين" اليوم

تستضيف العاصمة البحرينية "المنامة" اليوم الثلاثاء ورشة اقتصادية دعا إليها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، كخطوة أولى تُعبر عن الشق الاقتصادي لصفقة القرن.

وبموجب الخطة، ستساهم الدول المانحة والمستثمرون بنحو 50 مليار دولار في المنطقة، منها 28 مليارا للأراضي الفلسطينية، الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة، و7.5 مليار للأردن، وتسعة مليارات لمصر، وستة مليارات للبنان.

ومن المقرر أن تُشارك وفودًا عربية في تلك الورشة في إطار سياسة التطبيع التي يتبعها القادة العرب مع الصهاينة، فقد أعلنت السعودية والإمارات المشاركة في المؤتمر، مرورا بإعلان مصر والأردن والمغرب، ليصطفوا جميعهم الى جانب الاحتلال الذي أعلن مُشاركته، فيما رفضت العراق ولبنان حضور المؤتمر مؤكدين دعمه للقضية الفلسطينية ووقوفعهم بجانب الشعب الفلسطيني.

يُجدر الإشارة إلى أن عدد الوفود المشاركة في هذا المحفل يصل نحو 39 وفدا بمن فيهم وفود أوروبية وأسيوية ومن مناطق مختلفة من العالم، ممن تلقوا الدعوات لحضور "الورشة الاقتصادية"، حسب ما أكده مصدر من البيت الأبيض.

 

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