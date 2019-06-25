كوشنر: إسرائيل ترفض إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

أكد مستشار البيت الأبيض وصهر ترامب "جاريد كوشنر"، على أن التوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني على غرار مبادرة التسوية العربية لن يكون ممكنا.

جاء ذلك في البرومو الخاص بمقابلته مع قناة الجزيرة التي تُبث اليوم الثلاثاء، حيث أشار إلى أن حكومة الاحتلال ترفض إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين.

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وأضاف كوشنر: اعتقد أننا جميعا علينا أن نعترف بأنه إن كان من الممكن التوصل لاتفاق، فإنه لن يكون على غرار مبادرة السلام العربية، سيكون في منطقة وسط بين مبادرة السلام العربية وبين الموقف الإسرائيلي.

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يُجدر الإشارة إلى أن تلك التصريحات تأتي بالتزامن مع "مؤتمر البحرين" الاقتصادي، المُنعقد لعرض الجزء الاقتصادي من خطة واشنطن التي طال انتظارها للتسوية بين العرب والكيان الصهيوني المحتل لفلسطين.