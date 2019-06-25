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بالصور: الإضراب يعمّ المخيمات الفلسطينية في صيدا استنكاراً لمؤتمر البحرين

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 163
بالصور: الإضراب يعمّ المخيمات الفلسطينية في صيدا استنكاراً لمؤتمر البحرين

عمّ الغضب والإضراب المخيمات الفلسطينية في الجنوب ، استنكاراً لمؤتمر البحرين الذي يعقد اليوم في "المنامة" ورفضا "لصفقة القرن" الاميركية
الإضراب يعمّ المخيمات الفلسطينية في صيدا الإضراب يعمّ المخيمات الفلسطينية في صيدا الإضراب يعمّ المخيمات الفلسطينية في صيدا الإضراب يعمّ المخيمات الفلسطينية في صيدا الإضراب يعمّ المخيمات الفلسطينية في صيدا
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الإضراب يعمّ المخيمات الفلسطينية في صيدا

وأحرق العشرات من أبناء مخيم عين الحلوة، وقواه السياسية الوطنية والاسلامية، العلمين الاميركي والاسرائيلي، أمام مقر "القوة المشتركة" الفلسطينية، في الشارع التحتاني، بعدما داسوهما بالاقدام غضبا، وقطعوا الطريق لبعض الوقت وأضرموا النار بالاطارات.

وخرجت تحركات عفوية الى الشوارع تندد بالانظمة العربية التي وصفوها بالخائنة التي باعت فلسطين عام ال48 واليوم تتأمر لتصفية ما تبقى منها وفي مقدمتها حق العودة .
وتميزت التحركات بموقف فلسطيني موحد حيث تشابكت أيدي مسؤولي الفصائل الفلسطينية الاسلامية والوطنية وهتفوا رفضا لصفقة المتآمرين في المنامة .
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وقد جاء هذا الحراك الفلسطيني، تلبية لدعوة "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" و"اللجان الشعبية للقوى الوطنية والاسلامية" في صيدا، حيث شلّ الاضراب العام مخيمي عين الحلوة والمية ومية، وسط اقفال كافة المؤسسات الصحية والتربوية والاجتماعية والمحال التجارية في خطوة تعتبر الاوسع منذ سنوات.
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