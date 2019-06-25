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البحيرة.. مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين جراء انفجار "دانة مدفع" من مخلفات الحرب

منذ 6 ساعة
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البحيرة.. مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين جراء انفجار "دانة مدفع" من مخلفات الحرب

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرين، جراء انفجار دانة مدفع من مخلفات الحروب في إحدى مزارع البطاطس في مركز "وادي النطرون" بمحافظة البحيرة.

وكان أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا يُفيد بانفجار جسم غريب ووجود ضحايا، وبالانتقال تبين أن الانفجار نتج عن دانة من مخلفات الحروب داخل مزرعة بطاطس بوادي النطرون.
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كما أسفر الانفجار عن مصرع "محمد.ع.ع"، 13 سنة، و"سلطان.م.ر"، 20 سنة مقيمان بأسيوط، وإصابة "طارق.ا.ا" 18 سنة، "محمد.ج.هـ" 21 سنة، "هاشم.س.ع" 19 سنة، "إبراهيم.ع.غ" 16 سنة، "محمد.ح.م" 18 سنة، "سيد.ع.ا" 19 سنة، "إبراهيم.ن.غ" 16 سنة، "طاهر.ا.ع" 15 سنة، "يونس.ج.ر" 14 سنة، "أحمد.ع.ر" 19 سنة، "عبد الله.ا.ا" 15 سنة، "محمد.ف.ح" 15 سنة، "رأفت.ع.ف" 22 سنة.
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وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون، وجثث المتوفيين لذات المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيق.

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