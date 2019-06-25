مذكرة لطرح الثقة بالحكومة الاردنية بعد مشاركتها في البحرين

تبنت كتلة الاصلاح النيابية مذكرة لحجب الثقة عن حكومة الدكتور عمر الرزاز وذلك لتجاهلها للموقف النيابي والشعبي الرافض للمشاركة في ورشة البحرين المشؤومة.



وجاء بالمذكرة ان المشاركة في ورشة البحرين لا تخدم مصلحة الاردن وهي المقدمة الاولى لما يعرف بصفقة القرن التي تهدد سيادة وكيان الاردن واقرار للاحتلال بمشاريعه التوسعية في فلسطين.

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وتاليا نص المذكرة كما وردت ل الاردن 24 نسخة منها :

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

لقد تجاوزت الحكومة الموقف الشعبي والنيابي الذي عبر عن رفضه مشاركة الأردن في ورشة البحرين المشؤومة، وأعرضت الحكومة عن كل الرسائل التي وجهت لها لتحذيرها من الخروج عن موقف الشارع الأردني والإجماع الوطني، وأصرت كعادتها على اتخاذ مواقف لا تخدم مصلحة الأردن، ولا تتفق ومصالح مواطنيه.

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ولما كانت ورشة البحرين المقدمة الإقتصادية لصفقة القرن، التي تهدد سيادة وكيان الأردن، كما هي إقرار للإحتلال الصهيوني بمشاريعه الإستعمارية في فلسطين المحتلة، فإننا نحن النواب الموقعون أدناه نرى أن هذه الحكومة لم تعد محل ثقة مجلس النواب الأردني.

١. د. عبد الله العكايلة

٢. صالح عبدالكريم العرموطي

٣. سعود ابو محفوظ

٤. د. احمد الرقب

٥. تامر بينو

٦. د. مصطفى العساف

٧. ابراهيم ابو السيد

٨. م. موسى هنطش

٩. د. نبيل الشيشاني

١٠. د. موسى الوحش

١١. منصور مراد

١٢. د. حياة مسيمي

١٣. د. ديمة طهبوب

١٤. هدى العتوم