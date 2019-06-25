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وقفة احتجاجية حاشدة رفضاً لورشة البحرين امام مقر الامم المتحدة ببيروت

منذ 5 ساعة
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وقفة احتجاجية حاشدة رفضاً لورشة البحرين امام مقر الامم المتحدة ببيروت

في وقفة احتجاجية رفضاً لورشة البحرين وصفقة القرن تجمع حشد من الفعاليات السياسية والعلمائية اللبنانية والفلسطينة أمام مبنى الأمم المتحدة وسط بيروت، اضافة الى حضور شعبي كبير.
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رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود وفي كلمة له لفت إلى أن المؤامرة لن تغلب المقاومة وما تمثله وصواريخنا ستقضي عليهم موجها التحية للوحدة الفلسطينية التي نريد لها ان تترجم في مؤسسات وتنسيق كامل .

ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي رأى أن الجواب على صفقة ترامب يتمثل بوحدة الشعب الفلسطيني الرافض لورشة البحرين الخياني وصفقة القرن، مؤكدا ان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يرفضون التوطين والتهجير وكل مشروع يهدف الى تصفية حق العودة .
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بدوره طالب نائب الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية أبو نضال الأشقر بسحب الإعتراف بالكيان الصهيوني ونبذ الأوهام حول امكانية التسوية والغاء كل الاتفاقيات مع الاحتلال، داعيا لتقييم المرحلة التي وصلت اليها القضية الفلسطينية من اجل صياغة مشروع وطني.

عضو المكتب السياسي لحركة أمل حسن قبلان دعا الى إصدار فتوى من قبل المرجعيات الدينية في الازهر والنجف وقم بتحريم صفقة القرن، مؤكدا على ان اصل الموقف هو وحدة الشعب الفلسطيني لان هجمة بهذا الحجم لا يمكن ان تواجه بالشرذمة الفصائلية والاختلافات المناطقية .
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كلمة الجماعة الإسلامية في لبنان تلاها بسام حمود اعتبر فيها أن كل مشارك في صفقة القرن هو خائن لله ولرسوله وللأمة، لافتا ان "من تجليات ومقتضيات الوقوف في وجه هذه الصفقة هي وقفتنا اليوم اللبنانية الفلسطينية" .

هذا وقد أكد رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ بسام كايد انه كما اسقطت الشعوب العربية قمة شرم الشيخ ستسقط صفقة القرن.

المصدر : اذاعة النور

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