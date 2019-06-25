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"بالفيديو": طلبة الجزائر يواصلون احتجاجاتهم رفضا لرموز النظام

منذ يوم
عدد القراءات: 384
"بالفيديو": طلبة الجزائر يواصلون احتجاجاتهم رفضا لرموز النظام

شارك مئات الطلاب في الجزائر العاصمة، الثلاثاء 25 يونيو ، في المسيرة الطلابية الـ18 على التوالي دعوا خلالها إلى الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي وعلى رأسها رحيل رموز نظام بوتفليقة.

ووفق منابر إعلام محلية، خرج الطلاب في مسيرة انطلقت من ساحة الشهداء نحو قلب العاصمة، مرددين شعارات تطالب بالتغيير، ورحيل رموز نظام بوتفليقة، وسط تواجه مكثف لرجال الأمن الذين حاولوا منع الطلبة من حمل العلم الأمازيغي.

وأمس الاثنين، أعلنت السلطات الجزائرية عن إيداع 17 شخصا الحبس المؤقت لرفعهم راية غير الراية الوطنية يوم الجمعة الماضي".

ورفع المتظاهرون في المسيرات الأخيرة، شعارات ترد بقوة على قائد الجيش، وسُمعت هتافات بالدارجة الجزائرية تقول "العربي والقبائلي خاوة خاوة".

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