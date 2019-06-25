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تونس: وفاة 6 أطفال رضع بمستشفى في ولاية نابل

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 281
تونس: وفاة 6 أطفال رضع بمستشفى في ولاية نابل

.أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التونسية ، اليوم الثلاثاء 25 يونيو ، وفاة 6 أطفال رضع في مستشفي محمد التلاتلي بولاية نابل.

  وقالت دلال الزواوي المديرة الجهوية للصحة في ولاية نابل أنّه :"تمّ خلال الأيام الثلاثة الأخيرة تسجيل 6 حالات وفاة لرضع في قسم الولدان بالمستشفى محمد التلاتلي في نابل. 

وأوضحت في تصريح إعلامي "أن الأطفال المتوفّين أغلبهم من الرضع ، مضيفة أنّه تمّ فتح تحقيق على المستوى الجهوي للتثبّت في حالات الوفاة المتواترة خلال ثلاثة أيّام وفي انتظار تحوّل فريق طبّي من العاصمة سيتولّى أيضا إجراء تحقيق لتحديد أسباب وفاة الرضّع في هذا القسم

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