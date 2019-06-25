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تجدد الاحتجاجات بالسودان تطالب العسكر بتسليم السلطة

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 201
تجدد الاحتجاجات بالسودان تطالب العسكر بتسليم السلطة

احتج المئات من الطلاب والعمال في عدد من الشركات والمؤسسات في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء 25 يونيو ، للتأكيد على مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.


وحسب شهود عيان " فأن الوقفة الاحتجاجية للطلاب شارك فيها عدد من أساتذة الجامعة وانضم إليهم عدد من المارة في الشارع  أمام مباني الجامعة في شارع "عبيد ختم" أحد الشوارع الرئيسة شرقي الخرطوم. 

ورفع الطلاب شعارات تطالب بمدنية الدولة ومحاكمة مرتكبي حادثة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.


من جانبه قال تجمع المهنيين السودانيين إن العاملين وموظفي شركات "سايبر" و"مجموعات شركات دال" وسيقا الغذائية نفذوا وقفات احتجاجية أمام شركاتهم ، للتنديد بمرتكبي مجزرة فض الاعتصام". 

على جانب آخر، شارك عشرات من المؤيدين للمجلس العسكري، الثلاثاء، في مظاهرة أمام سفارة أديس أبابا بالعاصمة الخرطوم؛ رفضًا للوساطة الإثيوبية والتدخلات الخارجية في الشؤون السودانية.

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