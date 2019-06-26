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مصرع شخصين وإصابة 13 إثر انفجار "دانة مدفع" بالبحيرة

منذ 41 دقيقة
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مصرع شخصين وإصابة 13 إثر انفجار "دانة مدفع" بالبحيرة

لقي شخصين مصرعهما وإصيب 13 آخرين بجروح وكدمات وحروق وكسور في أنحاء الجسم عقب انفجار" دانة مدفع" من مخلفات الحروب بإحدى مزارع البطاطس في مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تم نقل الجثث إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، بوادى النطرون، والمصابين للمستشفى ذاته وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقى بلاغًا من رئيس مباحث المركز بانفجار جسم غريب ووجود ضحايا.

أسفر الحادث عن مصرع "محمد ع ع"، 13 سنة من أسيوط، توفى بالمستشفى أثر إصابته، و"سلطان م ر"، 20 سنة أسيوط، جثة هامدة في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد.

وأصيب كل من "طارق ا ا" 18 سنة أسيوط، "محمد. ج. ه" 21 سنة أسيوط، "هاشم. س. ع" 19 سنة، "إبراهيم. ع. غ" 16 سنة، "محمد. ح. م" 18 سنة، "سيد. ع. ا" 19 سنة، "إبراهيم. ن. غ" 16 سنة، "طاهر. ا. ع" 15 سنة، "يونس. ج. ر" 14 سنة، "أحمد. ع. ر" 19 سنة، "عبدالله. ا. اب" 15 سنة، "محمد. ف. ح" 15 سنة، "رأفت. ع. ف" 22 سنة ومقيم بأسيوط.

تم نقل الجثث لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون والمصابين للمستشفى ذاته، وانتقل فريق من النيابة العامة بمركز وادي النطرون لمعاينة مكان الحادث.

يشار إلي أنه ، في مارس الماضي , لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر ، في انفجار دانة من مخلفات الحرب بمخزن خردة بقرية بيبان، التابعة لمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة.

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