نجل العودة يدعو للتوقيع على عريضة للإفراج عن والده

طلب الدكتور "عبد الله العودة" نجل الداعية المُعتقل "سلمان العودة" من مُتابعيه بضرورة التوقيع على عريضة، تُطالب بالإفراج عن والده.

جاء ذلك في تغريدة نشرها نجل العودة على حسابه بتويتر حملت عنوان "أنقذوا سلمان العودة"، كما سرد عبد الله قصة اعتقال الداعية منذ سبتمبر 2017.

وأَضاف نجل العودة: تحاول السلطات السعودية تثبيت تهم زائفة ضده، من أجل الحكم عليه بالإعدام، مُشيرًا إلى أنه والده يواجه إعداما بطيئا، عبر زجه في زنزانة انفرادية، وحرمانه من أبسط حقوق المعتقلين.

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يُجدر الإشارة إلى أن الداعية "سلمان العودة" بجانب الشيخ "عوض القرني" والشيخ "علي العمري"، يواجهون احتمالية إعدامهم في أي وقت، حسب ما كشفت عنه صحيفة "ميدل آيست آي".

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