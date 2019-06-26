السودان.. الدعم السريع يفض ندوة لتحالف الحرية والتغيير

قامت قوات الدعم السريع التابعة لنائب رئيس المجلس العسكري محمد دقلو "حميدتي"، بفض ندوة لقوى التغيير بالقوة.



جاء ذلك حسب ما نشره حزب المؤتمر الشعبي السوداني عبر صفحته على "تويتر"، حيث أكد على أن قوات تابعة للدعم السريع أطلقت الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع لفض ندوة لقوى إعلان الحرية والتغيير بمدينة القضارف شرق السودان.

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إطلاق نار والغازات المسيلة للدموع من قبل مليشيا #الجنجويد والأجهزة الأمنية في ندوة قوى #اعلان_الحريه_والتغيير بمدينة #القضارف شرقي #السودان قبل قليل من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ يونيو ٢٠١٩ #مليونيه30يونيوpic.twitter.com/eXVoZmaoGn — حزب المؤتمر السوداني (@SCP_Sudan) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

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وكانت قوى الحرية والتغيير قد اعلنت عزمها عقد ندوة لعدد من القيادات بينهم عضو وفد التفاوض مع المجلس العسكري مدني عباس مدني.

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وفي سياق مُتصل تواصلت المظاهرات الليلية في عدد من المدن السودانية مساء أمس الثلاثاء، حيث خرج المتظاهرون في مسيرات هتفوا فيها ضد المجلس العسكري، مُطالبين بتسليم السلطة للمدنيين.

يُجدر الإشارة إلى أن المفاوضات مع بين العسكر والمعارضة وصلت إلى طريق مسدود، بعدما قامت قوات الدعم السريع بفض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، ما نتج عنه سقوط نحو 128 قتيلا بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان.

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