أنصار الله: مؤتمر البحرين رشوة سخيفة لا تستحق لقاء صحفي

أكد "محمد عبد السلام" المتحدث الرسمي لحرکة أنصار الله الحوثية، على أن قضية فلسطين لن تضيع وأنها اليوم أصبحت أكثر قوة ومناعة.

جاء ذلك في تصريحات لعبد السلام يوم امس الثلاثاء تعليقًا على مؤتمر البحرين الذي بدأ أمس بالعاصمة المنامة، حيث قال: بعد التحضير الطويل والمؤامرات العلنية والسرية أثبت مؤتمر البحرين أن فلسطين عصية على أن يبتلعها مستثمر مغامر، أو يقفز عليها سياسي مقامر.

وأضاف المسئول الحوثي:ومن يسيرون وراء هذه الصفقة المشئومة يعرضون ضعفهم وخيانتهم لقضية الأمة الإسلامية والعربية أمام العالم، مُشيرًا إلى أن قضية بحجم فلسطين ولا عاصمة بمستوى القدس ولا أرض مقدسة كـ المسجد الأقصى من الممكن أن تضيع.

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كما سخر عبد السلام من المشاركين في ورشة المنامة واجتماعهم حول كوشنر قائلاً: وقفوا بكل خشوع أمام كوشنر وهو يلقي عليهم محاضرة عن فوائد صفقة القرن وبعد نهاية الضجيج إذا بها رشوة سخيفة وباهته لا تستحق عقد لقاء صحفي فضلا عن مؤتمر.

وتابع المتحدث باسم أنصار الله تصريحاته قائلا: الحراك الشعبي والسياسي الذي قام به أحرار الأمة وقادة المقاومة في كل مكان في العالم له تأثير مباشر على إضعاف هذه الصفقة وتشويه كل من حضر فيها أو ساندها أو دعمها باعتبارها خيانة لأهم قضية يؤمن بها أغلب شعوب المنطقة.

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واختتم عبد السلام تصريحاته قائلاً: مؤامرات العدو لن تتوقف على فلسطين والمقاومة، مُشيدًا بمستوى وعي شعوب الأمة العربية والإسلامية لمواجهة هذه الصفقة، ومؤكدًا على أن كيان الصهيوني سيبقى عدوًا للأمة ومغتصب لجزء من أراضيها.

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بسم الله الرحمن الرحيم



وقفوا بكل بلاده وخشوع أمام كوشنر وهو يلقي عليهم محاضرة عن فوائد صفقة القرن وبعد نهاية الضجيج اذا بها رشوة سخيفة وباهته لا تستحق عقد لقاء صحفي فضلا عن مؤتمر !!https://t.co/z3aXmMuUOe — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

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