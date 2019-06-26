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واشنطن.. النواب يصوت على مبيعات الأسلحة للسعودية أول يوليو

منذ 2 ساعة
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واشنطن.. النواب يصوت على مبيعات الأسلحة للسعودية أول يوليو

يعتزم مجلس النواب الأمريكي، إجراء تصويت الشهر المقبل على مبيعات أسلحة للسعودية بمليارات الدولارات بعدما صوت مجلس الشيوخ برفضها.
جاء ذلك في تصريحات على لسان "ستيني هوبر" العضو بمجلس النواب أمس الثلاثاء، حيث قال: 
المجلس سيصوت على 22 قرارا برفض صفقات الأسلحة عندما يستأنف انعقاده في واشنطن في يوليو بعد انتهاء عطلة يوم الاستقلال الأسبوع المقبل.
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وكان ترامب قد أعلن في مايو الماضي، أنه سيمضي قدما في 22 صفقة أسلحة مع السعودية والإمارات بقيمة 8.1 مليارات دولار، ليتفادى بذلك عملية مراجعة يجريها الكونجرس بإعلانه حالة طوارئ بسبب إيران.

يُجدر الإشارة إلى أن الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترامب يمثلون الغالبية داخل مجلس الشيوخ، لكن عددا منهم انضم إلى الديمقراطيين في دعم القرارات.

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