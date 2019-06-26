انطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر البحرين"

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات اليوم الثاني والأخير من "مؤتمر البحرين" الشق الاقتصادي لصفقة القرن، التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية".

في بداية الجلسة تحدث وكيل وزير الدولة الأمريكي لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة "كيث كراتش"، زاعمًا وجود أثار إيجابية للخطة الاقتصادية المُقترحة من ترامب وصهر "جاريد كوشنر".

كما أدعى كراتش أن الصفقة تهدف لمضاعفة الدخل القومي" للفلسطينيين، وتقليل الفقر، وهذا ما أعتبره فلسطينيون رشوة لبيع الأراضي الفلسطينية، لذلك أعلنوا رفضهم المُشاركة في مؤتمر البحرين.

كما تحدثت مديرة الصندوق الدولي "كريستين لاجارد"، ووزير دولة وعضو مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية "محمد الشيخ"، إلى جانب رجل الأعمال النيجيري "توني إليوميلو" رئيس شركة ايريس هولدنج، و"ويليم بويتر" المستشار الاقتصادي في "سيتي جروب" أحد أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية.

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يُجدر الإشارة إلى أن "مؤتمر البحرين" كان قد بدأ أمس الثلاثاء في العاصمة البحرانية المنامة، بحضور وفود عربية بجانب وفود صهيونية، وفي الناحية الأخرى أعلنت فصائل فلسطينية ومنظمات عربية وأوروبية رفضها ورشة البحرين.

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