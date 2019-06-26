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شكوى ضد السعودية بسبب احتجاز شقيقتان إفريقيتان دون تهم

منذ 2 ساعة
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شكوى ضد السعودية بسبب احتجاز شقيقتان إفريقيتان دون تهم

تقدمت شقيقتان من جنوب أفريقيا بشكوى إلى الأمم المتحدة، بسبب احتجازهما في سجن بالسعودية لمدة طويلة من دون توجيه أي تهمة لهما.

جاء ذلك على لسان "يمنى ديساي" مدرسة اللغة الانجليزية سابقا في جامعة حائل بالسعودية، خلال إفادتها على هامش اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث أشارت إلى أنها احتجزت بسجن ذهبان في جدة من 2015 إلى 2018، وبعد عام ونصف العام من اعتقالها تم إبلاغها بأنها متهمة بـ "جرائم سيبرانية" دون تحديد ماهية الجرائم.
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وأضافت ديساي: لم يقدموا لنا أي تفسير لسبب اعتقالنا، مُشيرة إلى أن المحتجزون يبقون رهن الحبس الانفرادي لفترات مجهولة ويواجهون تهديدات باعتقال أفراد عائلاتهم في حال عدم تقديمهم الاعترافات.

وأكدت  على أنها رأت أطفالا محتجزين مع أمهاتهم و4 نساء أنجبن، وهن محبوسات. كما تحدثت عن تعرض المحتجزين للعنف الجسدي والنفسي وحبسهم لسنوات من دون محاكمة ومنع أقربائهم من زيارتهم ومنعهم من الاتصال بالهاتف أو مساعدة طبية.

من جانبها قالت أختها هودا محمد التي كانت متزوجة من مواطن سعودي وتحمل ابنتها الجنسية السعودية، إنها احتجزت لمدة عام دون توجيه أي تهمة لها.

وحسب الأختان فإن سُلطات بن سلمان اعتقلت أخويهما الذان يعملان في السعودية أيضًا، ثم أطلق سراحهما.

 

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