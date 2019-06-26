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بعد تقرير كالامار.. خطيبة خاشقجي تُطالب بفتح تحقيق دولي

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 148
بعد تقرير كالامار.. خطيبة خاشقجي تُطالب بفتح تحقيق دولي

طالبت "خديجة جنكيز" خطيبة الصحافي السعودي "جمال خاشقجي" الذي قُتل في قنصلية بلاده في اسطنبول، بضرورة فتح تحقيق دولي في قتله.

تأتي تلك التصريحات بعدما أصدرت المقررة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون "أنييس كالامار" تقريرًا منذ أيام فضح تورط مسئولين سعوديين في قتل خاشقجي بينهم ولي العهد "محمد بن سلمان".
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وقالت جنكيز “هناك حاجة ملحة لفتح تحقيق دولي في جريمة القتل
ومن جانبها قالت جنكيز في فعالية على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف:  التحقيق الذي يجري في السعودية في الجريمة ليس شرعياً، مشيدة بتقرير كالامار  ووصفته بالمهم وساعد على عدم تجاهل القضية.

وأضافت خطيبة خاشقجي: هناك بلد متهم بجريمة قتل .. هذه فضيحة كبرى، مُطالبة بفتح تحقيق دولي في جريمة قتل خاشقجي القنصلية السعودية يإسطنبول.
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كما أكدت جنكيز على ان جريمة قتل خاشقجي تتعدى كونها أمرًا شخصيًا، موضحة إنها مجزرة واغتيال وجريمة قتل عن عمد، مُشيرة إلى أن إطلاق تحقيق جنائي دولي في القضية سيكون بمثابة تجديد التأكيد على شرعية الأمم المتحدة.

يُجدر الإشارة إلى أن خطيبة خاشقجي كانت تقف خارج مبنى القنصلية في أكتوبر 2018 بانتظار خطيبها الذي كان يتم قتله في الداخل.

 

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