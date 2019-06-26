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حالة انتحار ومحاولة فاشلة وصدمة عصبية.. مُلخص امتحان الكيمياء

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 210
حالة انتحار ومحاولة فاشلة وصدمة عصبية.. مُلخص امتحان الكيمياء

شهد اليوم السابع من امتحانات الشهادة الثانوية العامة حالة انتحار ومحاولة انتحار بجانب صدمة عصبية، بسبب امتحان الكيمياء.

وكانت أول الحالات حالة الانتحار التي حدثت بالغربية، فقد لقي طالب مصرعه بعد أن ألقى بنفسه من الدور الخامس بمدرسة القرشية الثانوية التابعة لمركز السنطة، خلال امتحانه في مادة الكيمياء اليوم الأربعاء.

ومن جانبه أوضح مصدر بمدرية التربية والتعليم بالغربية، أن الطالب كان يجلس بجوار الشباك وهو يمتحن مادة الكيمياء، وفوجئ المراقبون في تمام العاشرة إلا ربع بقيام الطالب بالقفز من الشباك إلى الأرض.

وفي سياق مُتصل حاولت طالبة بالصف الثالث الثانوي تُدعى "د ط ر" بمركز الشهداء محافظة المنوفية الانتحار، من خلال شُرب مبيد حشري، بسبب حالتها النفسية الناتجة من الخوف من امتحان الكيمياء، حسب تصريحات والدتها.

كما تعرضت الطالبة "هبة.ر.م" 17 سنة بمحافظة بني سويف اليوم، لصدمة عصبية أثناء تأدية امتحان الكيمياء للشعبة العلمية بلجنة السيدة عائشة في حي الرمد.

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