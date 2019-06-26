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بالفيديو .. كوشنر يعرض خريطة تلمح بضم سيناء لـ"صفقة القرن" وتحويل غزة لـ"مدينة أحلام"

منذ 37 دقيقة
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بالفيديو .. كوشنر يعرض خريطة تلمح بضم سيناء لـ"صفقة القرن" وتحويل غزة لـ"مدينة أحلام"

 عرض جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيديو دعائيا خلال ورشة البحرين لقطاع غزة في إطار ما أسماه "صفقة القرن".

وظهر خلال الفيديو الذى عرض أمس تحويل غزة إلى ما أشبه بـ"مدينة أحلام"، في إطار إغراء العرب على إتمام الصفقة وإقناعهم بأنها ستكون في صالح الفلسطينيين.
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ولوحظ خلال عرض لقطات فضائية لخريطة فلسطين التي ستكون ضمن الصفقة، ظهور جزء من سيناء ضمن الخريطة، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة المصرية شكلا وموضوعا.

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