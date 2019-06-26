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الوفاق تهاجم خطوط إمداد حفتر بمدينة غريان

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 157
الوفاق تهاجم خطوط إمداد حفتر بمدينة غريان

هاجم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء 26 يونيو ، خطوط إمداد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في منطقتي القواسم وأبو شيبة قرب مدينة غريان جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس ، كما قصفت مواقع لقوات حفتر في محور عين زارة، جنوبي العاصمة طرابلس، في الوقت الذي تقدمت فيه قوة الردع الخاصة في محور الخلة، ملقية القبض على أربعة مسلحين من قوات حفتر كانوا في مهمة استطلاع.


وقال الملازم في المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، علي الغرياني، لـ"عربي21"،أنه عقب القصف الجوي تقدمت قوة من المنطقة العسكرية الغربية واشتبكت مع قوات حفتر، التي انسحبت من منطقة القواسم عقب قصف بالمدفعية الثقيلة.

وصرح الضابط بالمنطقة العسكرية الغربية، بأن هذه العملية تهدف إلى قطع خطوط إمداد قوات حفتر القادمة من مدينة غريان، وإلى تخفيف الضغط على قوات حكومة الوفاق التي تتمركز في محاور طريق مطار طرابلس العالمي.

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