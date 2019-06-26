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"فيديو": ألتراس الوداد المغربي يغني لـ"مرسي" وتهاجم السيسي

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 421
"فيديو": ألتراس الوداد المغربي يغني لـ"مرسي" وتهاجم السيسي

أظهر شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاء جمهور نادي الوداد المغربي بالرئيس الراحل محمد مرسي، فيما هاجمت قائد النظام، عبد الفتاح السيسي.

ورفع المشجعين صورة عملاقة للرئيس مرسي، مع إشعال الشهب الاصطناعية، مع ترديد شعارات "الله الله الله.. مرسي الله يرحمو (رحم الله مرسي).
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وفي الجهة المقابلة ردد المحتفون بفريقهم شعارات تهاجم قائد الانقلاب العسكري المصري عبد الفتاح السيسي: "لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والسيسي عدو الله".


رفع صورة الرئيس مرسي والاحتفاء به جاء أثناء احتفال مجموعة من أنصار نادي الوداد الرياضي بأحد أحياء مدينة الدار البيضاء بفوز فريقهم في آخر لقب بالبطولة المغربية لكرة القدم.


وليست هذه المرة الأولى التي يحتفي بهاد مهور الكرة المغربية بحدث سياسي خارج البلاد، حيث سبق لجماهير الأندية المغربية أن خلدت كل واحدة بطريقتها مذبحة رابعة العدوية والانقلاب العسكري في مصر.

 
وأعلن النظام وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، الاثنين 17 حزيران/ يونيو الجاري، وأثار وفاته وظروفها غضبا شعبيا كبيرا، تم التعبير عنه في عدد من الأشكال عبر مختلف دول العالم.

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