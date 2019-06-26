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القوات السودانية تفرق احتجاجات وتعتقل مشاركين في كسلا

منذ حوالى ساعة
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القوات السودانية تفرق احتجاجات وتعتقل مشاركين في كسلا

اعتقلت السلطات السودانية عددا من مهندسي وفنيي شركة الكهرباء الحكومية من المشاركين في وقفة احتجاجيه اليوم الأربعاء 26 يونيو ، بعد يوم واحد على فض قوات الدعم السريع لندوة لقوى إعلان الحرية والتغيير في مدينة القضارف، 

وطالب تجمع المهنيين السودانيين في بيان له السلطات بالإفراج عن موظفي الشركة، دون تحديد عددهم ، مشيرا إلى تفريق قوات تابعة للجيش مظاهرة وسط مدينة كسلا.


وأوضح أن الاعتقال جرى من داخل مباني رئاسة توزيع الكهرباء في العاصمة، كما طالب البيان، إدارة الشركة بالوقوف إلى جانب موظفيها.


ونشر تجمع المهنيين صورًا لمئات المشاركين في المظاهرة، رفعوا فيها شعارات تطالب بمدنية السلطة.

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