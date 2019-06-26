السراج: نستغرب صمت اتحاد أفريقيا تجاه الاعتداء على طرابلس

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، خلال لقائه الأربعاء، برئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو، في العاصمة الكونغولية برازفيل ، عن استغرابه من صمت الاتحاد الإفريقي تجاه قصف العاصمة الليبية طرابلس والعدوان عليها، من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأكد السراج، أن الاعتداء على طرابلس جاء نتيجة لما تلقاه حفتر من أسلحة ودعم مالي، حتى توهم أن بمقدوره الانقلاب على الشرعية، واجتياح العاصمة الليبية في ساعات والاستيلاء على السلطة.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن تطورات كبيرة حدثت بعد مشاركته في الاجتماع الرابع للجنة الأفريقية رفيعة المستوى، الذي عقد في الكونغو عام 2017، مضيفا أن اجتماعات عديدة عقدت نتج عنها تفاهمات إيجابية، يمكن البناء عليها من بينها عقد الملتقى الوطني الجامع، في الرابع عشر من أبريل الماضي.

من جانبه رحب نغيسو بمبادرة السراج لإنهاء الصراع في ليبيا، مجددا التأكيد على رفض الحل عسكري للأزمة الليبية، و العودة لمسار الحل السياسي.