إيطاليا.. مجلس النواب يوافق على وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

أشارت منظمة العفو الدولية يوم أمس الأربعاء، إلى موافقة مجلس النواب الإيطالي على مشروع قانون، لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.



كما أكدت المنظمة على أن قرار النواب الإيطاليين جاء لخشيتهم من استخدام تلك الأسلحة في ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي باليمن.

وحسب المنظمة فإن القرار جاء بعد أشهر من الضغط من جانب المجتمع المدني الإيطالي، وتوقيع أكثر من 40 ألف شخص على عريضة تطالب الحكومة الإيطالية بتعليق بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

يُجدر الإشارة إلى أن بريطانيا كانت قد أعلنت أول أمس الثلاثاء، حظر إصدار تصاريح مبيعات الأسلحة لعدد من الدول العربية، بعد قرار من المحكمة يقضي بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير قانوني، من خلال الموافقة على منح هذه التصاريح دون النظر، فيما إذا كانت الأسلحة ستستخدم لارتكاب انتهاكات في اليمن.

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