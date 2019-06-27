Responsive image

20º

27
يونيو

الخميس

26º

27
يونيو

الخميس

 خبر عاجل
  • السيطرة على حريق سوق الخضار فى العتبة بلا إصابات
     منذ حوالى ساعة
  • تأهل المنتخب المصري بعد فوزه 2 مقابل لا شئ علي الكونغو
     منذ 11 ساعة
  • مقتل 9 من قوات الأمن المصرية في هجوم شنه مسلحون استهدف 4 كمائن غرب مدينة العريش في سيناء
     منذ 11 ساعة
  • المنتخب المصري يتقدم بهدفين مقابل لا شئ للكونغو في الشوط الأول
     منذ 12 ساعة
  • سيارات الإسعاف تهرع لمكان الهجمات بعد استهداف كمائن أمنية غرب مدينة العريش شمال سيناء المصرية
     منذ 13 ساعة
  • مسلحون يشنون هجمات على 4 كمائن أمنية غرب مدينة العريش في سيناء
     منذ 13 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:09 صباحاً


الشروق

4:50 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:33 مساءاً


المغرب

7:04 مساءاً


العشاء

8:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بعد هجوم واشنطن الالكتروني.. حزب الله يؤكد.. سنرد قريبًا

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 166
بعد هجوم واشنطن الالكتروني.. حزب الله يؤكد.. سنرد قريبًا

أكدت كتائب حزب الله يوم أمس الأربعاء، على أنها سترد قريبًا على الهجوم الإلكتروني الذي شنته الولايات المُتحدة منذ أيام.

جاء ذلك في بيان صادر عن استخبارات حزب الله، أكدت فيه على أن الهجوم لم يُحقق أهداف، مُشيرة إلى أنها سترد قريبًا بشكل مضاعف.
اقرا ايضا : بعد إسقاط طهران لطائراة مسيرة أمريكية.. واشنطن تحظر على طائراتها التحليق فوق هرمز وخليج عُمان
كما وجه حزب الله رسالة لواشنطن في بيانها، حيث قالت: رسالتنا للأمريكان: فلننتظر ونشاهد الفرق بين إرادة المستضعفين وعجز المستكبرين

يُجدر الإشارة إلى أن الجيش الأمريكي كان قد شن هجوما إلكترونيًا على كتائب حزب الله في العراق وسوريا، عقب إعلان الحرس الثوري إسقاط طائرة تجسس أمريكية دخلت المجال الجوي.
اقرا ايضا : واشنطن.. النواب يصوت على مبيعات الأسلحة للسعودية أول يوليو

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers