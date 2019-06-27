بعد هجوم واشنطن الالكتروني.. حزب الله يؤكد.. سنرد قريبًا

أكدت كتائب حزب الله يوم أمس الأربعاء، على أنها سترد قريبًا على الهجوم الإلكتروني الذي شنته الولايات المُتحدة منذ أيام.

جاء ذلك في بيان صادر عن استخبارات حزب الله، أكدت فيه على أن الهجوم لم يُحقق أهداف، مُشيرة إلى أنها سترد قريبًا بشكل مضاعف.

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كما وجه حزب الله رسالة لواشنطن في بيانها، حيث قالت: رسالتنا للأمريكان: فلننتظر ونشاهد الفرق بين إرادة المستضعفين وعجز المستكبرين

يُجدر الإشارة إلى أن الجيش الأمريكي كان قد شن هجوما إلكترونيًا على كتائب حزب الله في العراق وسوريا، عقب إعلان الحرس الثوري إسقاط طائرة تجسس أمريكية دخلت المجال الجوي.

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