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الجزولي: بعد الثورة لا يمكن فض المواكب السلمية بالقوة

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 266
الجزولي: بعد الثورة لا يمكن فض المواكب السلمية بالقوة

طالب الدكتور "محمد علي الجزولي" رئيس دولة القانون والتنمية، القوات النظامية بضرورة إدراك صدق شعار "نحن الجيل السقط بشة ما بنتغشى ما بنتغشى".

جاء ذلك في منشور له على حسابه بالفيسبوك، حيث أشار إلى انه لا يمكن في سودان ما بعد الثورة أن يضيق فيه على الحريات الصحفية، أو تمنع الندوات السياسية إلا بتصديق لا مانع من إخطار للجهات المعنية بإقامة ندوة في مكان كذا لتكون على علم لكن لا تنتظر القوى السياسية إذنا للقيام بنشاطها الذي منحت شهادة تسجيل أصلا لمزاولته.

أضاف الجزولي: سودان ما بعد الثورة لا يُمكن أن تمنع المواكب السلمية ويتم فضها بالقوة واعتقال من شارك فيها، مُشيرًا إلى أن بعد الثورة لا يمكن تسخير القنوات الفضائية السودانية لشيطنة شباب الثورة.

وتابع رئيس حزب دولة القانون والتنمية قائلا: بعد الثورة لا يمكن أن تتدخل السياسة في عمل النيابة والأجهزة العدلية، أو أن تتدخل أجهزة الأمن في عمل الأحزاب والتحالفات السياسية.

وتساءل السياسي السوداني، كيف يمكن أن يصدر هذا في ظل مجلس عسكري يزعم أنه انحاز إلى الثورة، مؤكدًا على أن الشعب يريد أن يشعر بأن تغييرا يبتغيه قد تم.

واختتم الجزولي تصريحاته قائلاً: نحن بحاجة إلى بناء الثقة وفي ظل تعزيز الشكوك سيظل الجيل السقط بشة ما بتغشى ما بتغشى، وسيظل يهتف تسقط تالت و تسقط رابع و تسقط خامس.

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