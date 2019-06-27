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كالامارد تدعو دول العشرين لإثارة قضية خاشقجي

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 141
كالامارد تدعو دول العشرين لإثارة قضية خاشقجي

طالبت المحققة الأممية "أغنيس كالامارد" دول مجموعة العشرين، بضرورة إثارة قضية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، خلال قمة المجموعة في مدينة أوساكا اليابانية.

جاء ذلك على لسان كالامارد للصحفيين في جنيف يوم أمس الأربعاء حيث قالت: كنت أصر على أن قتل خاشقجي هو جريمة قتل على يد الدولة وهذا ليس قتلا على يد مسئولين مارقين، مثلما تقدمه الحكومة السعودية.
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كما أكدت على ضرورة أن تصر الدول التي ستحضر قمة العشرين على أن تتحمل السعودية كامل المسؤولية عن جريمة القتل.

يُجدر الإشارة إلى أن كالامارد كانت قد نشرت منذ أيام تقريرا حول مقتل خاشقجي، وقالت إن بحوزتها أدلة كافية تربط ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" بهذه الجريمة. 

 

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