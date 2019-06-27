"شاهد": تفاعل واسع.. عقب فرار قوات حفتر من غريان

تفاعل ناشطون مع سيطرة حكومة الوفاق الليبية على غريان، معتبرين إن قطع الطريق على مركز عمليات حفتر نحو العاصمة قد يدفع الأخير إلى إعادة حساباته في التفكير بدخول طرابلس ، وذلك بعد أن أظهر فيديو بثه ناشطون ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، لحظة فرار قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من مدينة غريان، جنوبي العاصمة طرابلس.

وأوضح ناشطون أن السيطرة على غريان تعدّ ضربة موجعة للحكومة الإماراتية، التي تدعم حفتر بالعتاد والسلاح بشكل كامل.

إلــي الأخــوة في الامارات .. الي الوزير قرقوش

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هذه المدرعة رقم 29 التي يتم حرقها علي أسوار طرابلس

واليوم في مدينة غريان

سوف نبني بهم مجسم تذكاري لـ جرائم الامارات داخل #ليبيا

. pic.twitter.com/2LkDFVDgfU — قلم ليبي - Libyan pen (@penlibya) June 26, 2019

وأظهر الفيديو فرار عشرات المركبات، غالبيتها "بيك آب"، عبر الطريق الخارجي لغريان، بعد سيطرة القوات التابعة لحكومة الوفاق الشرعية عليها.

وتمكنت قوات الوفاق من السيطرة على خطوط إمداد قوات حفتر في منطقتي القواسم وأبو شيبة، شمالي غريان، ما دفع قوات حفتر إلى الخروج منها.