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حماس تشكر شعب البحرين وتدعوه لمواصلة رفض التطبيع

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 151
حماس تشكر شعب البحرين وتدعوه لمواصلة رفض التطبيع

شكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، اليوم الأربعاء 27 يونيو ، في بيان لها ، شعب البحرين الشقيق، على مؤازرته ودعمه ووقوفه إلى جانب شعبنا الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن، ومحاولات تصفية قضيته العادلة ، داعيه إلى "مواصلة التحدي والرفض لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني".

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وقال البيان "إن هذا التأييد لفلسطين ليس مفاجئًا ولا غريبًا على شعب البحرين الكريم المعروف بمواقفه الأصيلة".
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